В Совфеде назвали ответ на возможные санкции Запада против «Аэрофлота»
Сенатор Джабаров: санкции против Аэрофлота могут стать поводом для запрета полетов западных авиакомпаний над Россией
Санкции против компании «Аэрофлот» могут стать поводом для запрета пролета западных перевозчиков над Россией. Об этом предупредил председатель Совета Федерации Владимир Джабаров.
В беседе с агентством РИА «Новости» он признался, что Россия может рассмотреть вопрос закрытия неба в случае введения ограничений Евросоюзом.
О том, что власти Европы считают возможным ввести санкции против «Аэрофлота», стало известно изданию Bloomberg 10 ноября. Новый пакет запретов начали обсуждать в связи с миграционным кризисом на польской границе. В большей части он направлен против Белоруссии, но также в нем есть положения относительно России и Турции.
Так, США и Великобритания хотят ввести санкции против авиаперевозчиков «Аэрофлот» и Turkish Airlines из-за якобы перевозок мигрантов из Белоруссии в Германию, о чем писало издание Bild 8 ноября. О том, что миграционный кризис в Польше может повлечь за собой санкции на авиаперелеты, впервые сообщил глава МИД Австрии Михаэль Линхарт 10 ноября.