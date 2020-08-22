В Совфеде и Госдуме оценили сообщения о причастности России к мятежу в Мали
«Мы никогда не отрицали сотрудничество с Мали в военно-технической сфере. Но всякие разговоры о том, что Россия как-то причастна к августовскому военному перевороту, выглядят нелепо», — приводит РИА «Новости» слова сенатора Олега Морозова.
Парламентарий добавил, что вмешательство в дела иностранных государств противоречит подходу России к международной политике.
Схожего мнения придерживается и заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин.
«У меня вызывает недоумение, что на различных слухах, домыслах, строят не просто версии, а определенную доказательную базу, которая не имеет под собой никаких оснований», — заявил в разговоре с РИА «Новости» Швыткин.
Ранее американское издание Daily Beast сообщило, что лидеры военного мятежа в Мали — Малик Диав и Садио Камара — якобы проходили военную подготовку в России незадолго до мятежа. Швыткин отметил, что у РФ есть договоры о военно-техническом сотрудничестве с некоторыми государствами и прохождении их граждан обучения в российских военных училищах. Все это происходит прозрачно.
18 августа в Мали начался мятеж. Группа малийских военных заявила, что президент Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе под арестом. Позже глава государства заявил об отставке, роспуске парламента и правительства. Мятежники хотят выборов и политических изменений.