Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что резолюция Европарламента по остановке «Северного потока — 2» будет поддержана большинством депутатов. Однако окончательное решение остается за более ответственными политиками в Совете Евросоюза.

«В Европарламенте, вне всякого сомнения, этот проект имеет все шансы на поддержку большинства, так как большинство депутатов ЕП стоят на антироссийских позициях либо, не имея собственных убеждений, следуют за большинством, чтобы не выглядеть белыми воронами», — сказал политик РИА «Новости».

Европарламент будет требовать от Евросоюза остановить строительство трубопровода и ввести санкции против России, пишет немецкое издание Speigel.

Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер, поэтому окончательное решение будут принимать в Совете Евросоюза. По мнению Косачева, там заседают «значительно более ответственные политики».

Голосование по проекту резолюции пройдет в четверг, 21 января. В случае ее принятия санкции смогут ввести только при единогласном решении членов ЕС через механизмы Совета Евросоюза.