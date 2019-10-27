В Совете Федерации заявили о неготовности Киева к отведению войск

Украинские власти не готовы к разведению войск в Донбассе, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Так он прокомментировал спор президента Украины Владимира Зеленского с участниками добровольческого батальона в Луганской области.

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«Пока Зеленский уговаривает „добробатов“ покинуть позиции, момент для встречи [нормандской] „четверки“ сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая», — написал Пушков в Twitter.

26 октября Зеленский встретился с жителями села Золотое, которое находится у линии разграничения в Луганской области. Также он поговорил с бойцами, занявшими один из домов в селе. Один из них спросил, встретится ли Зеленский с противниками «формулы Штайнмайера». А также предложил главе государства «формализовать отношения», подписав для этого меморандум.

«Денис, послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери», — заявил Зеленский.

Позднее в штабе украинской военной операции сообщили, что вооруженные люди, встречавшиеся с президентом, — самозванцы, не принадлежащие ни к одному силовому подразделению, отмечало РИА ФАН.

«Формула Штайнмайера», против которой выступает часть украинских военных, предполагают особый статус и проведение местных выборов в ДНР и ЛНР. Она была принята 1 октября.

16 октября, после неудачных попыток развести силы в районе Петровского и Золотого, Зеленский предложил встретиться в «нормандском формате» — главам Украины, России, Германии и Франции.