В Совете Федерации рекомендуют серьезно отнестись к заявлением о «возвращении Крыма» Украине

«Не считаю, что это бессмысленные разговоры, и отношусь к подобного рода заявлениям достаточно серьезно. Мы с вами прекрасно понимаем, что вопрос по Крыму. Тем не менее, мы постоянно слышим такого рода заявления, и поверьте — они не случайны. Это очередное подтверждение, что против России ведется гибридная война. В отличие от обычных способов противоборства, у информационной войны свои средства и свои источники» — заявила сенатор в интервью изданию.

Антон Кориневич, руководитель представительства президента Украины по Крыму рассказал украинским СМИ, что в команде Зеленского создана рабочая группа, которая будет заниматься политическими и дипломатическими путями реализации плана по возвращению полуострова

Ольга Ковитиди так же отметила, что к «гибридной войне против России» подключаются дипломатические структуры Евросоюза, пытаясь решить свои проблемы, пользуясь ситуацией.

«Мы видим, как к этим провокациям напрямую подключаются органы государственной власти Украины, — говорит Ковитиди. — Мы видим, как подобные темы подхватывают украинские СМИ, как государственные, так и негосударственные, как в этом участвуют политические партии и движения, раскольническая церковь Украины и так далее. Все эти структуры пытаются влиять на общественное мнение не только на Украине, но и за ее пределами».

Сенатор так же подчеркнула, что расслабляться нельзя, так как Владимир Зеленский политик другого поколения, способный вместе со своей командой действовать успешнее своего предшественника.