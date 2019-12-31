В Совете Федерации ответили на газовые соглашения России и Украины

«Это очень важное соглашение. Оно необходимо и выгодно России и Украине», — отметил Цеков.

По его словам, отношения между двумя странами могут быть восстановлены.

«Мы подтвердили, что Россия выполняет экономические обязательства и держит слово в серьезных политических вопросах. Подписание контракта будет способствовать постепенной нормализации отношений между странами», — пояснил сенатор.

Ранее компании «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали все газовые соглашения. Среди них и договор о транзите газа в Европу с 1 января 2020 года.