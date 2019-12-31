    31 декабря 2019, 10:41

    В Совете Федерации ответили на газовые соглашения России и Украины

    Ольга Ситникова

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на подписанные Россией и Украиной соглашения. По ним транзит газа по территории Незалежной продолжится после 1 января 2020 года. Об этом сообщил сайт RT.

    «Это очень важное соглашение. Оно необходимо и выгодно России и Украине», — отметил Цеков.

    По его словам, отношения между двумя странами могут быть восстановлены.

    «Мы подтвердили, что Россия выполняет экономические обязательства и держит слово в серьезных политических вопросах. Подписание контракта будет способствовать постепенной нормализации отношений между странами», — пояснил сенатор.

    Ранее компании «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали все газовые соглашения. Среди них и договор о транзите газа в Европу с 1 января 2020 года.