В Совете Федерации ответили на газовые соглашения России и Украины
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на подписанные Россией и Украиной соглашения. По ним транзит газа по территории Незалежной продолжится после 1 января 2020 года. Об этом сообщил сайт RT.
«Это очень важное соглашение. Оно необходимо и выгодно России и Украине», — отметил Цеков.
По его словам, отношения между двумя странами могут быть восстановлены.
«Мы подтвердили, что Россия выполняет экономические обязательства и держит слово в серьезных политических вопросах. Подписание контракта будет способствовать постепенной нормализации отношений между странами», — пояснил сенатор.
Ранее компании «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали все газовые соглашения. Среди них и договор о транзите газа в Европу с 1 января 2020 года.