В Совбезе ООН новые лидеры: Россия и Китай захотели отмены санкций против КНДР

В данном случае важно смотреть не на минусы и плюсы резолюции, а на сам факт ее существования. В этом уверен собеседник «360». По его мнению, очень необычно, что Китай и Россия вместе сделали такое предложение. До недавних пор это был двухсторонний диалог между Северной Кореей и США. Пекин и Москва это меняют. Они просят одобрения резолюции в Совете Безопасности ООН, таким образом забирая диалог с КНДР от США. Это демонстрация того, что Китай и Россия могут быть лидерами в решении дипломатических вопросов.

«Сама резолюция неважна. Важно, кто ее предложил, потому что Трамп постоянно говорит, что он лучший посредник. Он говорит, что именно он решит проблему с Северной Кореей. Тогда почему он должен принимать решение этой проблемы от Китая и России, когда это не он идет к столу переговоров? Трамп не любит многосторонность. Какой бы ни была резолюция, ему будет тяжело принять ее, потому что она исходит от Китая и России, а не от него», — заявил Уорнер.

По словам доктора политических наук, у Штатов есть право вето. Даже если другие страны согласятся, США могут отказаться, и никто с этим ничего не сделает.

Никогда не стоит недооценивать эго мужчин. Запомните это. Запишите это. Никогда не стоит недооценивать эго Трампа. Он должен заключить сделку. Поэтому ему будет тяжело принимать эту резолюцию Дэниел Уорнер доктор политических наук.

Сама ситуация с Северной Кореей, считает собеседник «360», не меняется уже 40-50 лет. КНДР продолжает строить свое оружие, Штаты ей угрожают, Пхеньян все равно продолжает. «Трамп из этого раздул много всего, но на деле никаких изменений нет», — отметил Уорнер. Он не считает, что со стороны в КНДР что-то изменится.

«Но посмотрите на Россию в Сирии. Россия и Китай становятся более активными в многосторонней дипломатии. И делают они это, потому что США перестают показывать лидерство. Я думаю, что другие страны в будущем могут присоединиться к этому. Потому что, мне кажется, люди в Совете Безопасности ищут решение и видят, что у США его нет. Но я думаю, что эту резолюцию США не пропустят в любом случае», — заявил политолог.

В проекте резолюции говорится о «продолжении диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях, нацеленном на установление новых отношений между США и КНДР, укрепление взаимного доверия и объединение усилий для установления прочного и стабильного мира на Корейском полуострове поэтапно и синхронизировано».

Авторы документа надеются на отмену санкций ООН в отношении межкорейских проектов в рамках железнодорожного и дорожного сотрудничества. Ограничения же, напрямую затрагивающие средства к существованию гражданского населения КНДР, должны быть сняты в кратчайшие сроки.

Ранее «360» писал, что южнокорейский министр обороны Чон Ген Ду выразил обеспокоенность в связи с испытаниям ракетного двигателя Пхеньяном.