МВД Белоруссии применит силу к протестующим в случае боестолкновений

Он не исключил, что противники действующей власти могут пойти на крайние меры.

«Не исключено, что у этих людей не весь пыл угас, ну пусть попробуют, ОМОН на месте, МВД на месте, мы не дрогнем. Мы сами провоцировать не стремимся, хотим, чтобы все решилось мирно», — подчеркнул Караев.

Министр напомнил, что в самом начале протестных акций, которые начались ночью после президентских выборов, сторонники оппозиции уже пытались применять силу в отношении правоохранителей.

«30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпиталях и больницах», — рассказал Караев.

По его словам, все попытки участников протестов показать на камеру свои синяки — это троллинг.

«Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире», — подчеркнул глава МВД Белоруссии.

Комментируя воскресную акцию протеста Караев заявил, что идет работа по выявлению организаторов и «заводил» толпы. Он пояснил, что и видно по камерам видеонаблюдения, так как они сильно выделяются.

«Они отличаются внешне, своими призывами и поведением. Профессионально подготовленному милиционеру видно координатора, организатора и наиболее активного участника, который ведет за собой толпу», — рассказал Караев. Он подчеркнул, что попытка замаскироваться у провокаторов не удалась.

Также удалось установить боевиков, которые могут пойти против сотрудников правоохранительных органов, следящих за порядком. По словам министра, раньше их было больше, но в последнее время они стали прятаться за женщин.

«Примета нашего времени — девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков. По этому поводу даже пошли шутки: таких девочек в армию, а мальчиков, наверное, к плите», — заявил Караев.

В воскресенье, 6 сентября, на улицах Минска началась новая несанкционированная акция протеста «Марш единства». Участники толпой прошли по улицам города к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Подойти близко им помешал кордон из спецтехники и ОМОНа.

Несколько протестующих подошли вплотную и начали рисовать из баллончиков с краской на щитах правоохранителей. В этот момент кто-то распылил в воздухе слезоточивый газ. В пресс-службе МВД Белоруссии заявили, что не знают о применении специальных средств в отношении участников несанкционированной акции.

Когда колонны начали отходить назад начались задержания. Точное количество в ведомстве пообещали назвать в понедельник. При этом там уточнили, что в целом по стране количество задержанных за нарушение поведения на массовых мероприятиях составило несколько сотен человек. В настоящий момент в центре Минска акция закончилась протестующие разошлись, а техника разъехалась.

Такие марши сторонники оппозиции проводят каждое воскресенье. Несанкционированные акции начались в Белоруссии после выборов президента страны, на которых победил Александр Лукашенко. Несогласные с результатом голосования вышли на улицы. В первые дни они устраивали стычки с сотрудниками милиции. По данным МВД, погибли три участника несанкционированных акций, несколько сотен человек с обеих сторон получили травмы. Количество задержанных составило более 6,7 тысяч человек.