Россия проверит находящийся в Словакии «Спутник V»

Российские специалисты проверят вакцину от коронавируса «Спутник V», поступившую в Словакию. По результатам проверки власти страны примут решение о применении препарата, сообщил Минздрав Словакии.

«Российская сторона заберет в четверг образцы находящейся в Словакии вакцины для проведения проверки [ее качества]. Окончательное решение о применении у нас „Спутника V“ будет принято после завершения этой проверки», — привел ТАСС сообщение словацкого министерства.

В Минздраве отметили, что российская сторона получит 600 образцов вакцины. Вся проверка должна занять месяц. Глава ведомства Владимир Ленгварский заявил, что проверку качества инициировали российские специалисты.

Функции фармацевтического регулятора выполняет в Словакии Государственный институт по контролю лекарств. Ранее он отказался дать экспертную оценку партии «Спутника V». После этого власти страны предоставили образцы вакцины венгерской лаборатории. Медучреждение входит в состав европейской сети Official Medicines Control Laboratory.