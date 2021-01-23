В словах экс-президента Украины увидели признание Крыма российским

Депутат крымского парламента Чингиз Якубов заявил, что бывший президент Украины Леонид Кравчук фактически признал Крым российским.

По данным РИА «Новости», Кравчук дал интервью, в котором сказал, что хотел бы посетить Крым. Также он добавил, что за проблему водоснабжения полуострова теперь отвечает Россия.

Якубов считает, что его слова являются признанием Крыма российским.

«Собственно, он и сам, когда говорит об ответственности России в решении проблем Крыма, в том числе с водой, тем самым признает Крым частью Российской Федерации», — уверен депутат.

Также Якубов добавил, что у крымских татар все в порядке. Он рассказал, что у них есть национальная телерадиокомпания и газеты, развивается Крымский инженерно-педагогический университет и скоро будет достроена Соборная мечеть. Люди «спокойны и строят планы на будущее». В Конституции полуострова закреплен крымско-татарский язык.

«А наш президент поддерживает изучение родных языков, а не вводит за их использование штрафы», — подчеркнул Якубов.