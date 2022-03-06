США приступили к изучению включения стран Балтии в систему ПВО НАТО

Власти США опубликовали на сайте государственных закупок запрос к военным компаниям о предложениях по размещению систем противовоздушной обороны (ПВО) в Литве, Латвии и Эстонии с дальнейшей интеграцией в систему в систему противовоздушной обороны НАТО. На объявленный тендер обратил внимание ТАСС.

От разрабатывающих системы ПВО компаний американские власти ждут предварительных предложений. В документе отмечается, что идеи необходимы для «маркетингового исследования» и дальнейшего выбора заинтересованного подрядчика, обладающего необходимыми навыками.

Американский сенатор Рик Скотт отметил, что нельзя исключать варианта ввода американских войск на Украину в связи со сложной ситуацией, которая сложилась в стране. Это заявление раскритиковал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что заявление американского политика безответственно и прямо угрожает международной безопасности, призывая к прямому столкновению крупнейших ядерных держав.

Российские военные проводят специальную операцию по демилитаризации Украины. На территорию соседней страны они вошли после обращения руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину.

Российский лидер подчеркнул, что главная цель Вооруженных сил страны — провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Планов оккупировать украинские территории у России нет.

В Министерстве обороны России пояснили, что наносят точечные удары только по военной инфраструктуре, угрозы для гражданского населения нет. При этом страны НАТО начали наращивать военное присутствие во входящих в альянс странах Восточной Европы.