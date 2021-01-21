Сирийский государственный телеканал Syria TV сообщил о том, что США перебросили 200 военных из Ирака на северо-восток Сирии.

По данным телеканала, военнослужащих перебросили на вертолетах на базы в аш-Шаддади в Эль-Хасеке, а также на нефтяное месторождение «Эль-Омар» и газовое месторождение «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор, пишет РИА «Новости».

В середине января Майк Помпео сообщил, что Госдеп включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма за «неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов». Он потребовал от Гаваны прекратить подрыв американского правосудия.

При этом аналитики из Штатов тогда заявляли, что это внешнеполитическое решение администрации уже бывшего главы Белого дома Дональда Трампа может осложнить усилия избранного президента США Джо Байдена по улучшению отношений с Кубой.

С 2014 года США и их союзники проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористов, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.