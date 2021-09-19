Возобновлена работа газопровода в районе Дейр-Али к югу от Дамаска после совершенной на нем диверсии. Об этом сообщило сирийское госагентство SANA со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии.

«Министерство нефти и минеральных ресурсов объявило сегодня о возобновлении подачи газа в газопровод „Аль-Араби“ после завершения его ремонта техническими специалистами министерства», — привело РИА «Новости» фрагмент сообщения.

Накануне ночью сообщалось о том, что неизвестные устроили диверсию на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска. Ее результатом стало отключение энергоснабжения во всей сирийской столице. Министр энергетики страны Гассан Земель рассказал, что специалисты оперативно приступили к работе по устранению проблемы.