Пентагон обсудил с Генштабом России инцидент в Сирии. Видео

Пентагон сообщил о телефонном разговоре между руководителем комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли и начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым. Они обсудили инцидент, произошедший между военными двух стран в Сирии.

Об этом заявил официальный представитель КНШ Диди Халфхилл.

«В соответствии с предыдущей практикой они согласились не разглашать конкретные детали разговора», — цитирует его ТАСС.

О том, что несколько американских солдат пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии, сообщил телеканал CNN.

Его источники утверждают, что машина российских военнослужащих намеренно врезалась в американский автомобиль. Экипаж из четырех человек, получил ранения, «похожие на сотрясение мозга». Над местом аварии очень низко пролетел российский вертолет. Этот прием часто используется, чтобы разогнать людей на земле.

Пентагон до сих пор публично не признал, что в инциденте пострадали американцы. Возможно, это первый случай, когда военнослужащие США пострадали от российских войск.

Издание Politico также сообщило о четырех раненых, пострадавших из-за того, что россияне небезопасно преследовали американцев. В Пентагоне считают, что россияне последние месяцы проводят сознательную кампанию по вытеснению американцев из Сирии.

Канал Fighter Bomber сообщил, что американский MaxxPro MRAP столкнулся с российским MRAP Typhoon-K. На опубликованное видео также попали «Урал-4320» и «Тигр». Судя по всему, военные США попытались заблокировать дорогу, а затем перегородить дорогу военному патрулю, который двинулся в обход американцев по полю. Затем над протараненным автомобилем завис российский вертолет Ми-8АМТШ.