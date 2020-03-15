В Сирии начал работу турецко-российский координационный центр

В Сирии начал работу совместный координационный центр России и Турции, который будет контролировать соблюдение режима прекращения огня и проведение совместного патрулирования.

Об этом ТАСС рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

«Начал работу совместный координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования», — сказал он.

Журавлев уточнил, что для совместного патрулирования трассы М-4 уже проведена инженерная разведка. Контр-адмирал добавил, что специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной продолжит функционировать.

Режим прекращения огня на территории идлибской зоны деэскалации введен 6 марта. Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров между турецким лидером Реджепом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся накануне.