Белый дом: идея Байдена о встрече с Путиным осталась в силе после санкций

Вашингтон не отказался от идеи саммита американского и российского президентов на территории третьей страны. Введенные 15 апреля санкции никак не повлияли на планы Джо Байдена.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что приглашение остается в силе. Ее слова привел «Интерфакс».

«Мы считаем, что саммит был бы хорошим шагом вперед к развитию стабильных и предсказуемых отношений», — заметила Псаки.

Во время телефонной беседы с Путиным 13 апреля Байден предложил организовать в ближайшие месяцы встречу в третьей стране. После введения США новых антироссийских санкций в Кремле заметили, что подобный поступок Вашингтона не способствует саммиту. В кратчайшие сроки спланировать такую встречу невозможно.

Новые санкции против РФ американцы ввели 15 апреля. Под ограничения попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, Байден намерен выступить с речью о России. Якобы из-за нарастающей угрозы со стороны РФ он одобрил закон о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности.