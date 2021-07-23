В Швейцарии раскрыли данные о смертности от ковида

Швейцарский регулятор Swissmedic на рынке лекарств сообщил о смерти 128 человек после вакцинации от коронавируса. При этом в ведомстве подчеркивают, что конкретных доказательств того, что именно прививка стала причиной смерти, нет.

По данным Swissmedic, летальные случаи были связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от прививки, сообщило РИА «Новости».

«Несмотря на хронологическую корреляцию, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти», — подчеркнули в регуляторе.

К 21 июля ведомство получило сообщения о 4319 случаях побочных эффектов, которые, возможно, возникли после применения препаратов. Из них 1632 жалобы на последствия Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 2611 — Moderna.

Серьезными были признаны 1537 (35,6%) побочных эффектов. В среднем возраст умерших после прививки составлял 80,5 года, уточнили в Swissmedic.

На сегодняшний день первую прививку от коронавируса в Швейцарии сделали 4,5 миллиона человек (более 53% жителей страны).