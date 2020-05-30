В штате Нью-Йорк с 8 июня начнут снимать ограничения

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо анонсировал постепенную отмену ограничений с 8 июня. В штате они были введены в марте из-за пандемии коронавируса нового типа.

«Мы открываемся разумно. Мы придерживаемся данных, а не мнений. Нью-Йорк откроется 8 июня», — объявил губернатор в Twitter

Сначала начнут работать компании оптовой и розничной торговли, стройки, сельскохозяйственные, рыболовные и охотничьи предприятия, а также некоторые другие отрасли промышленности.

Ожидается, что порядка 400 тысяч американцев вернуться на рабочие места, где необходимо будет носить маски и соблюдать другие меры защиты. Сектор общепита пока продолжит работать на вынос.

Вспышка коронавируса из всех американских штатов приняла самый широкий размах в Нью-Йорке, где иногда фиксировали более 700 жертв в сутки. Всего с начала COVID-19 в Нью-Йорке было выявлено более 369 тысяч случаев заражения, более 29 тысяч погибли.