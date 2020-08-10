Учительница написала себе некролог, из-за боязни вернуться в школу в пандемию

33-летняя Уитни сделала пост после того, как Департамент образования Флориды не исключил возвращения учеников в школы с 8 сентября.

Учительница в тексте упомянула и своего 14-месячного ребенка. Она упомянула, что «яростно боролась за то, во что верила», «противостояла несправедливости» и «никогда не выбирала легкий путь», а потом «поддалась невежеству власть имущих».

Сама учительница пояснила, что может вернуться работе 20 августа, но в безопасных условиях.

Свой протест выразили также несколько учителей из Айовы. Главе штата они написали свои некрологи, надеясь донести до властей опасения за учеников, которые могут заразиться COVID-19 и распространить вирус дома.

США по-прежнему остаются лидерами по количеству выявленных случаев заболевания, которое превысило пять миллионов человек. От SARS-cob-2 скончались 161 900 граждан США.