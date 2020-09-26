В Сети посмеялись над сельдью из Латвии, задержанной на границе России

На пропускном пункте в Псковской области были задержаны 20 тонн латвийской мороженной сельди, которую везли в Грузию. Документы были оформлены неправильно, и груз не пропустили. Это событие развеселило пользователей Рунета.

Как сообщило управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, у перевозчиков не было разрешение на транспортировку сельди по территории Евразийского экономического союза. Из-за отсутствия этого документа груз вернули на территорию Латвии.

Об случившемся на Facebook сообщило агентство Sputnik Латвия. Его подписчики высмеяли этот инцидент.

«В правительство Латвии ее, пусть едят на здоровье», — написала Елена Синицина.

«Представляю их текст на грузинском. Посему дешевле возврат, можно экономить на переводчике», — сыронизировал Михаил Бесчетников.

«Протухла селедка, как и правительство Латвии», — констатировал Ivans Ševčuks.

«Разучились правильно оформлять документы?» — удивилась Ольга Кошелева.