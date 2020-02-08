В Сети появилось очередное пугающее видео с зараженными

Профиль WorldOnAlert опубликовал видео, на котором китайские медработники эвакуируют зараженных коронавирусом из жилого дома.

Последний из жильцов, мужчина средних лет, отказывался идти с врачами, из-за чего им силком пришлось тащить его до машины скорой помощи. «Просто еще один нормальный день в Китае. Ничего особенного. Все под контролем», — саркастично написал владелец профиля.

Коронавирус появился в Китае в декабре 2019 года. За месяц с небольшим от нового типа пневмонии скончалось свыше 700 человек. Более 31 тысячи человек считаются зараженными вирусом. При этом полторы тысячи человек смогли благополучно выздороветь от коронавируса.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге, в НИИ гриппа имени Смородинцева можно за деньги провериться на наличие инфекции в крови.