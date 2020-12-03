В Сети появилось новое видео Лукашенко с автоматом
Новое видео, снятое 23 августа, где президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с сыном в резиденцию в центре Минска на вертолете, опубликовал Onliner. Сняли его сотрудники ОМОН, стоявшие в оцеплении.
В тот день на массовую акцию против результатов выборов президента собрались около 250 тысяч человек. После того, как люди разошлись Александр Лукашенко вместе с несовершеннолетним сыном Николаем прилетел в свою резиденцию на вертолете. На них были надеты бронежилеты, а в руках автоматы.
Новое видео записано с различных ракурсов и сопровождается разговорами сотрудников ОМОН: «Сзади президент», «Восток идет! Аккуратно».
Затем на записи можно услышать смех омоновцев: «С автоматом, *****!», «Кольку вооружил», «Вооружил сына до зубов: пистолет, автомат», «Я его тоже сначала не узнал».
В конце видео слышно, как Лукашенко отдает приказы сотрудникам ОМОН и благодарит их за проделанную работу.