В Сети появилось новое видео Лукашенко с автоматом

В тот день на массовую акцию против результатов выборов президента собрались около 250 тысяч человек. После того, как люди разошлись Александр Лукашенко вместе с несовершеннолетним сыном Николаем прилетел в свою резиденцию на вертолете. На них были надеты бронежилеты, а в руках автоматы.

Новое видео записано с различных ракурсов и сопровождается разговорами сотрудников ОМОН: «Сзади президент», «Восток идет! Аккуратно».

Затем на записи можно услышать смех омоновцев: «С автоматом, *****!», «Кольку вооружил», «Вооружил сына до зубов: пистолет, автомат», «Я его тоже сначала не узнал».

В конце видео слышно, как Лукашенко отдает приказы сотрудникам ОМОН и благодарит их за проделанную работу.