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    23 ноября 2020, 23:02

    Сообщения о разочаровании в С-400 опровергли в Турции

    Артур Блянихов

    Дипломатический инсайдер в Анкаре заверил РИА «Новости», что сообщения о том, что в Турции посчитали ошибочным закупку российских систем С-400, не соответствуют действительности.

    «Известия» напомнили, что в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что в Турции якобы разочарованы покупкой С-400 из-за их «малоэффективности».

    «Информация о том, что в Турции считают ошибкой покупку С-400, не соответствует действительности», — обозначил источник.