Сообщения о разочаровании в С-400 опровергли в Турции
Дипломатический инсайдер в Анкаре заверил РИА «Новости», что сообщения о том, что в Турции посчитали ошибочным закупку российских систем С-400, не соответствуют действительности.
«Известия» напомнили, что в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что в Турции якобы разочарованы покупкой С-400 из-за их «малоэффективности».
«Информация о том, что в Турции считают ошибкой покупку С-400, не соответствует действительности», — обозначил источник.