Сообщения о разочаровании в С-400 опровергли в Турции

«Известия» напомнили, что в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что в Турции якобы разочарованы покупкой С-400 из-за их «малоэффективности».

«Информация о том, что в Турции считают ошибкой покупку С-400, не соответствует действительности», — обозначил источник.