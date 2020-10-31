В РПЦ предложили запретить оскорбляющие верующих карикатуры во всем мире
«Речь ведь шла о карикатурах на основателя ислама, которые оскорбляют чувства миллионов его приверженцев по всему миру. Зачем в этой ситуации защищать право на публикацию таких карикатур? Разве не правильнее было бы сейчас запретить такие карикатуры и во Франции, и во всех других частях света?» — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
Митрополит добавил, что во Франции стоит принять закон об оскорблении чувств верующих, подобный тому, какой действует в России, пишет «Газета.ru». Он выразил соболезнования руководству и народу Франции в связи с гибелью людей от рук радикалов и призвал усилить контроль за теми, кто распространяет экстремистские идеи под видом ислама, не возлагая ответственности это на всех мусульман.
Отношения между Францией и исламским миром обострились после убийства 18-летним чеченцем школьного учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Преподаватель показал студентам карикатуру на пророка Мухаммеда. Макрон во время прощания с убитым заявил, что Франция не откажется от подобных карикатур.
Спустя несколько дней выходец из Туниса убил трех человек в соборе в Ницце. Французское руководство и журнал Charlie Hebdo, который публикует провокационные карикатуры, осудили мусульмане во всем мире.