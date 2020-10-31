В РПЦ предложили запретить оскорбляющие верующих карикатуры во всем мире

Карикатуры, которые оскорбляют верующих людей, стоит запретить во всех частях света. Это было бы правильным ответом на произошедшие во Франции трагические события. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Речь ведь шла о карикатурах на основателя ислама, которые оскорбляют чувства миллионов его приверженцев по всему миру. Зачем в этой ситуации защищать право на публикацию таких карикатур? Разве не правильнее было бы сейчас запретить такие карикатуры и во Франции, и во всех других частях света?» — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит добавил, что во Франции стоит принять закон об оскорблении чувств верующих, подобный тому, какой действует в России, пишет «Газета.ru». Он выразил соболезнования руководству и народу Франции в связи с гибелью людей от рук радикалов и призвал усилить контроль за теми, кто распространяет экстремистские идеи под видом ислама, не возлагая ответственности это на всех мусульман.

Отношения между Францией и исламским миром обострились после убийства 18-летним чеченцем школьного учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Преподаватель показал студентам карикатуру на пророка Мухаммеда. Макрон во время прощания с убитым заявил, что Франция не откажется от подобных карикатур.

Спустя несколько дней выходец из Туниса убил трех человек в соборе в Ницце. Французское руководство и журнал Charlie Hebdo, который публикует провокационные карикатуры, осудили мусульмане во всем мире.