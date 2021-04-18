В РПЦ оценили вероятность визита Папы Римского в Киев

Папа Римский Франциск не примет приглашение украинского президента Владимира Зеленского приехать в Киев на празднование 30-летия независимости страны, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Думаю, что патриарх Варфоломей примет приглашение, а папа Франциск его не примет <…> Папа Франциск — это человек, который мыслит реалистично, понимает, что если пригласят в Украину, его неизбежно втянут в ту или иную форму признания раскольников, и я думаю, что он, конечно, на это не пойдет», — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Патриарх Варфоломей, по его мнению, «человек, который летает в облаках своих иллюзий, амбиций и эмоций, это человек, который, по-видимому, утратил связь с реальностью, поскольку он выдает фантазии за действительность». Иларион считает, что патриарх Варфоломей поедет, чтобы «в очередной раз продемонстрировать миру, что церковь, которая существует на Украине, это созданная им так называемая автокефальная церковь».

«Но реальность свидетельствует об обратном. Патриарх Варфоломей совершил большую ошибку, он эту ошибку, к сожалению, признать не может и не хочет», — сказал митрополит. По его мнению, патриарх Варфоломей будет предпринимать различные действия для того, чтобы «убедить мир в том, что это была не его ошибка, а в том, что ошибались все вокруг него».

Владимир Зеленский пригласил папу римского Франциска посетить Украину на празднование 30-й годовщины независимости страны. В офисе украинского лидера также сообщали, что патриарх Константинопольский Варфоломей может посетить страну на День независимости — 24 августа 2021 года, уточнило РИА «Новости».