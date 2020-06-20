В РПЦ осудили снос памятников в Соединенных Штатах

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал демонтаж памятников рабовладельцам в США попыткой переписать историю. По его мнению, сделать это не получится. Оценивать исторические личности надо с учетом реалий того времени, в которое они жили.

В эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» он заявил, что нельзя переносить современные стандарты в прошлое.

«Люди в прошлом жили по другим правилам, они по-другому высказывались, они по-другому действовали, и просто автоматически переносить все сегодняшние стандарты, особенно те, которые на Западе сегодня существуют, так называемые либеральные стандарты, на прошлое человечества — это значит постоянно переписывать историю», — цитирует его «Интерфакс».

По мнению митрополита, нужно отдать дань выдающимся деятелям прошлого, не перенося современные требования на время, когда их просто не существовало.

В ходе программы обсуждался массовый демонтаж памятников в США, начавшийся в стране после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

17 июня стало известно, что в Сент-Луисе был снесен памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Митингующие против расового неравенства решили, что он был рабовладельцем.