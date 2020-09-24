В РПЦ осудили изображение Иисуса-трансвестита, придуманное в Исландии

Российская православная церковь сочла безумием и кощунством акцию Национальной лютеранской церкви Исландии, изобразившей на рекламе воскресной школы Иисуса Христа в образе трансвестита.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Не перестаешь удивляться безумию, которое творится в Европе вокруг „гендерного разнообразия“. Очередной вопиющий случай произошел в Исландии, где местная национальная лютеранская церковь решила своеобразным способом привлечь молодых людей в воскресную школу, опубликовав на своей официальной странице в Facebook рекламу с изображением Иисуса Христа в образе трансвестита, танцующего под радугой», — написал он.

Спорное изображение, появившееся в Сети 11 сентября, вызвало шквал возмущения в зарубежных соцсетях. Со своей страницы в Facebook пасторы ее уже удалили, но на автобусах она будет «ездить» по Рейкьявику еще две недели.

Представитель Исландской церкви по работе со СМИ Петур Георг Маркан вынужден был извиниться. Он пообещал, что в следующий раз верующие увидят, как Иисус «вносит вклад в решение экологических проблем».

«Ассамблея Национальной церкви сожалеет, что изображение Иисуса в рекламе воскресной школы причинило людям боль. Цель состояла в том, чтобы подчеркнуть разнообразие, а не ранить людей или шокировать их», — цитирует его Daily Mail.

Издание сообщает, что на рекламу воскресной школы было выделено два миллиона исландских крон (1 068 657 рублей).

«Позор епископу», — написал один из прихожан церкви.

«Церкви должно быть стыдно за то, что она так унизила Иисуса», — написал другой комментатор.