Помпео заявил о роли Трампа в росте оборонных расходов НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что затраты НАТО на оплату «защиты США» выросли на 130 миллиардов долларов. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Отмечается, что президент США Дональд Трамп не раз требовал от союзников по альянсу больших средств за американскую защиту.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в текущем году расходы на оборону Канады и европейских союзников выросли на 4,6%. Он допустил, что в 2020 году инвестиции союзников составят еще 130 миллиардов долларов.
«Это прямой результат того, что президент Трамп ясно заявил наши ожидания, что эти европейцы увеличат свое участие и помогут защитить собственных граждан», — высказался в связи с этим Помпео.