Помпео заявил о роли Трампа в росте оборонных расходов НАТО

Отмечается, что президент США Дональд Трамп не раз требовал от союзников по альянсу больших средств за американскую защиту.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в текущем году расходы на оборону Канады и европейских союзников выросли на 4,6%. Он допустил, что в 2020 году инвестиции союзников составят еще 130 миллиардов долларов.

«Это прямой результат того, что президент Трамп ясно заявил наши ожидания, что эти европейцы увеличат свое участие и помогут защитить собственных граждан», — высказался в связи с этим Помпео.