Более тысячи сдавшихся в плен украинских военнослужащих держат в России. Об этом на оперативном совещании сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, написала газета «Известия».

«Подавляющее большинство допрошено следователями. Всего на территории России их содержится более тысячи. Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен», — рассказал Бастрыкин.

Среди пленных военнослужащих присутствуют пять командиров бригад ВСУ, которые принимавших участие в боевых действиях против мирного населения Донбасса.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в Мариуполе добровольно сложили оружие 1026 украинских морпехов, некоторым из них была нужна медицинская помощь, их доставили в больницу. Для пленных организовали питание.