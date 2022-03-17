Большинство мирных жителей Мариуполя, выведенных накануне из города по гуманитарным коридорам, выбрали путь эвакуации в Россию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, написало РИА «Новости».

«Подавляющее большинство выбрало маршруты, ведущие в Россию», — заявил Лавров.

Накануне из Мариуполя вывели 33 тысячи жителей, российские военные разблокировали город от националистических батальонов.

Местные жители признавались, что ничего не знали о гуманитарных коридорах, до них не доводилось никакой информации. Под прикрытием российских ВС они покинули город.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров ранее пообещал, что в скором времени Мариуполь ждет расцвет мирной жизни.