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    19 августа 2020, 04:39

    В российское посольство в Перу обратились за вакциной от коронавируса

    Валерия Шафирко

    Глава района Пакасмайо, который находится в регионе Либертад на севере Перу, Сесар Миллья заявил, что направил официальный запрос в посольство России в Перу о разрешении на получение доступа к российской вакцине «Спутник V».

    Об этом сообщил портал Exitosa Noticias. При этом, аналогичные запросы ранее уже направили в посольство главы округа Моче и губернатор региона Арекипа.

    Россия, как отметил глава района, стала первой в мире страной, у которой появилась вакцина, которая ожидает аккредитации от международных организаций. Миллья также подчеркнул, что Россия всегда «находилась в первых рядах». По его мнению, это происходит благодаря «отличным исследователям и ученым», именно поэтому он и убежден в эффективности «Спутник V».

    Глава Пакасмайо также добавил, что многие страны хотят приобрести вакцину, и он к ним присоединяется.

    Российский Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработали НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название «Спутник V».

    Накануне Минздрав опубликовал первые кадры с производства российской вакцины. На видео несколько человек в специальных костюмах. Они следят за тем, как идет процесс производства вакцины.

    Новости SMI.FM