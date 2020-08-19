В российское посольство в Перу обратились за вакциной от коронавируса
Об этом сообщил портал Exitosa Noticias. При этом, аналогичные запросы ранее уже направили в посольство главы округа Моче и губернатор региона Арекипа.
Россия, как отметил глава района, стала первой в мире страной, у которой появилась вакцина, которая ожидает аккредитации от международных организаций. Миллья также подчеркнул, что Россия всегда «находилась в первых рядах». По его мнению, это происходит благодаря «отличным исследователям и ученым», именно поэтому он и убежден в эффективности «Спутник V».
Глава Пакасмайо также добавил, что многие страны хотят приобрести вакцину, и он к ним присоединяется.
Российский Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработали НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название «Спутник V».
Накануне Минздрав опубликовал первые кадры с производства российской вакцины. На видео несколько человек в специальных костюмах. Они следят за тем, как идет процесс производства вакцины.