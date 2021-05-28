В России пригрозили США за нарушение границ

Депутат Госдумы Олег Морозов рассказал, что при повторном нарушении территориальной целостности России США получат жесткий ответ. Он призвал прекратить испытывать нашу страну на прочность, написало ИА НСН.

Так парламентарий прокомментировал вторжение эсминца ВМС США в территориальные воды России.

«Мы это будем толковать всегда как нарушение нашей территориальной целостности с соответствующими последствиями. Если американцы предполагают по каким-то причинам, что эти территориальные воды надо обсуждать, то это делается не с помощью вхождения в эти воды миноносца, а другими процедурами», — подчеркнул Морозов.

Он назвал американскую тактику очень опасной. Как считает депутат, она может плохо закончиться для США.