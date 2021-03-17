В России придумали, как обезопасить госдолг от возможных санкций США

Власти России нашли возможность обезопасить госдолг, если против него будут направлены санкции США. Например, российский Минфин будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности на покупку Облигаций федерального займа, сказал глава министерства Антон Силуанов.

По словам Силуанова, если Вашингтон введет санкции на госдолг, Россия профинансирует все текущие расходы, о чем сообщил ТАСС глава министерства Антон Силуанов.

Ранее в среду, 17 марта, США объявили о новом пакете торговых санкций в отношении России. Из них следует, что с 18 марта Вашингтон воспретит экспорт и реэкспорт в РФ оборудования, технологий и ПО, связанных с нацбезопасностью. Некоторые исключения будут сделаны для сфер авиации и космоса, но они будут действовать только до 1 сентября.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что руководство Соединенных Штатов решает вопрос о введении еще одной порции ограничений против Москвы на основе доклада разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские президентские выборы в 2020 году.

В документе говорится, что Кремль планировал добиться победы Дональда Трампа и помешать Джо Байдену одержать верх в голосовании. По данным доклада, за этим якобы стояла «группа российских правительственных организаций».