  • В России посмеялись над претензиями Киева из-за возвращенных кораблей

    29 ноября 2019, 02:09

    Александра Каширина

    Российские политики не восприняли всерьез заявления Украины о том, что возвращенным судам якобы нанесен ущерб в 2,3 миллионов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Сергей Зырянов, министр внутренней политики, информации и связи Крыма, назвал претензии Украины цирком и детским садом.

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    «Вся эта ситуация напоминает цирк и детский сад на уровне ясельной группы. Оценивать ущерб в 2,3 миллиона долларов, когда, наверное, весь украинский флот стоит столько же, конечно, смешно», — указал Зырянов, добавив, что на опубликованных кадрах, снятых в момент передачи кораблей, видно, что они в нормальном состоянии.

    Владимир Бобков, вице-спикер крымского парламента, заявил, что украинские власти снова пытается обострить отношения с Россией и выдумывает абсолютно абсурдные поводы.

    Он добавил, что Украина превратилась в «морского карлика» и перекладывает свои проблемы на других.

    Три судна ВМС Украины, «Никополь» «Яны Капу» и «Бердянск», были задержаны в ноябре 2018 года из-за нарушения российских границ в Керченском проливе. Моряки были возвращены Украине в сентябре этого года, а судна — 18 ноября.

    После Киев обвинил Россию в пропаже с кораблей техники и оборудования на сумму в 2,3 миллиона долларов.