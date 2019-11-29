В России посмеялись над претензиями Киева из-за возвращенных кораблей

Сергей Зырянов, министр внутренней политики, информации и связи Крыма, назвал претензии Украины цирком и детским садом.

Украинский депутат назвал консервными банками возвращенные Россией корабли Подробнее

«Вся эта ситуация напоминает цирк и детский сад на уровне ясельной группы. Оценивать ущерб в 2,3 миллиона долларов, когда, наверное, весь украинский флот стоит столько же, конечно, смешно», — указал Зырянов, добавив, что на опубликованных кадрах, снятых в момент передачи кораблей, видно, что они в нормальном состоянии.

Владимир Бобков, вице-спикер крымского парламента, заявил, что украинские власти снова пытается обострить отношения с Россией и выдумывает абсолютно абсурдные поводы.

Он добавил, что Украина превратилась в «морского карлика» и перекладывает свои проблемы на других.

Три судна ВМС Украины, «Никополь» «Яны Капу» и «Бердянск», были задержаны в ноябре 2018 года из-за нарушения российских границ в Керченском проливе. Моряки были возвращены Украине в сентябре этого года, а судна — 18 ноября.

После Киев обвинил Россию в пропаже с кораблей техники и оборудования на сумму в 2,3 миллиона долларов.