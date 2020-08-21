В России оценили шансы Байдена на выборах президента США

Джозеф Байден стал кандидатом в президенты США от демократов. В своей предвыборной кампании он будет делать упор на движение Вlаck Live Matters и поддерживать происходящие в американском обществе процессы. Такое мнение в разговоре с «360» высказал заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарев.

Он активно использует волну, которая давно уже поднялась. Я имею в виду небелое население (речь идет о протестах против насилия и притеснения афроамериканцев — прим. ред.). Неслучайно он выбрал себе вице-президента [Камалу Харрис] с соответствующими данными (она является дочерью иммигрантов из Индии и Ямайки — прим. ред.) Павел Золотарев заместитель директора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы.

Кроме того, в кампании он не обойдет стороной эпидемию коронавируса. По мнению эксперта, шансы у Байдена, конечно, есть. Однако насколько они высоки, пока трудно сказать. Ведь многое будет зависеть и от поведения действующего президента Дональда Трампа. Он известен своей непредсказуемостью.

«Он может принимать неожиданные решения. В свое время, когда была его первая предвыборная кампания, все удивлялись отсутствию логики и здравомыслия. Я думаю, что он не оставит без внимания «подвиги» Байдена и его сына на Украине», — отметил Золотарев.

При этом надо помнить, что за плечами Байдена стоит вся Демократическая партия. По мнению собеседника «360», демократы уже делали во время первого срока Трампа все возможное, чтобы с ним расправиться.

«Тут непримиримая борьба. Тут все будет на Россию выплескиваться», — добавил эксперт.

Он считает, что демократы не могут забыть ситуацию с президентскими выборами в 2016 году. Они все еще считают, что это Россия помешала Хиллари Клинтон выиграть.

«Если что то не будет получаться [у демократов в этот раз], то естественно будут виноваты Путин и Россия», — заключил Золотарев.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Байден уже пообещал американцам вывести страну из «эпохи тьмы», которую устроил им Трамп. Глава Белого Дома в свою очередь обвинил 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обаму и его вице-президента (Джо Байдена) в «кошмарном наследии».