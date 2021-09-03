В России отреагировали на заявления Украины об отказе от Минских соглашений

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и советник главы офиса президента Алексей Арестович в пятницу заявил, что Украина снялась с «крючка» минских договоренностей. Российские политики пообещали Украине проблемы, если руководство страны откажется от Минских соглашений по Донбассу.

Член Совета Федерации Сергей Цеков подчеркнул, что в Киеве считают, будто ответственность за конфликт в Донбассе должна нести Россия, и поэтому Минские соглашения не признают.

«Подобная позиция была озвучена в ходе встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, именно это и позволило Арестовичу делать такие громкие заявления», — сказал Цеков в беседе с Lenta.ru.

Сенатор заметил, что не Соединенным Штатам решать судьбу соглашений, несмотря на то что Вашингтон и взял на себя роль мирового жандарма.

«Украине я бы посоветовал посмотреть на Афганистан и другие страны, которые на своем примере показали, что вмешательство американцев всегда заканчивается страданиями народа», — отметил он.

Член Совфеда указал, что власти Украины не делают главного — «они не предоставляют особый статус Донбассу, не вводят соответствующие изменения в Конституцию».

Именно из-за саботажа со стороны Киева, пояснил он, на юго-востоке Украины продолжается война. Сенатор уверен, что нельзя подписывать соглашение, а потом отказываться от обязательств.

Минские соглашения нацелены на сохранение территориальной целостности Украины с соблюдением прав жителей Донбасса, пояснил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Однако, по его словам, Киев с февраля 2015 года всячески затягивает, если прямо не сказать, саботирует, реализацию «Минска-2». Это происходит несмотря на призывы, в том числе со стороны стран Евросоюза, куда так отчаянно стремятся новые украинские власти, заметил Слуцкий. Его слова процитировало РИА «Новости».

Парламентарий добавил, что несмотря на участие в переговорном процессе, Арестович не понимает сути соглашений.