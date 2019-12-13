В России отреагировали на заявление «Нафтогаза» о достижении договоренностей по газу

Депутаты Государственной думы выразили надежду, что Россия и Украина в скором времени достигнут окончательных договоренностей по вопросу транзита газа. Об этом написало РИА «Новости».

В частности, по словам депутата Игоря Ананских, прогресс в переговорах стал возможен благодаря тому, что Киев перестал политизировать вопрос по транзиту и перешел к обсуждению рыночных отношений.

«„Газпром“ давно говорил о том, что следовало бы поговорить о контракте, а не о политике», — указал он.

Украина и Россия достигли предварительной договоренности по газу Подробнее

Сенатор Сергей Цеков призвал ориентироваться на конечный результат, а не полагаться на заявление Витренко, добавив, что и в Киеве, и в Москве осознают необходимость решения вопроса по газу.

«Масса вопросов возникает по поводу того, на какой срок заключить договор, по какой цене, какая вообще позиция у Украины по транзиту газа», — указал Цеков, добавив, что стороны все равно ведут диалог.

В свою очередь, «Газпром» на данный момент воздерживается от комментариев по процессу переговоров.

Сегодня исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о достижении предварительной договоренности по транзиту, отметив, что итоговый текст контракта пока не составлен.

В конце этого года заканчивается контракт Москвы и Киева на поставку газа. «Газпром» предлагал Киеву подписать договор после взаимного обнуления претензий и прекращения судебных разбирательств, однако Украина настаивает на претензиях к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов.

На данный момент стороны согласовали дальнейшую совместную работу на предстоящие несколько дней. Также в ноябре в Вене прошли трехсторонние переговоры (Россия — Украина — Еврокомиссия) касательно нового соглашения.