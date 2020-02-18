В России обвинили Facebook в организации государственного переворота

На Мюнхенской конференции по безопасности Цукерберг заявил, контент в соцсетях не могут регулировать те же законы, что и материалы в СМИ.

Дудчак заявил, что руководство соцсети следит за публикациями.

«Это лукавство 80-го уровня и удивительный цинизм со стороны товарища Цукерберга. Он говорит о том, чтобы не регулировался контент. Это о чем, о государственном регулировании? Но они же чудесным образом регулируют контент внутри Facebook и делают это совершенно извращенным способом, когда правила вводятся якобы для всех, но действуют совершенно не для всех равнозначно», — рассказал политолог.

Он напомнил, что в 2019 году Facebook публиковал политическую рекламу в дни тишины в России, а также публиковал фейковые новости и отказывался удалять оскорбления государственных символов РФ.

«Мы видели это на примере многочисленных блокировок страниц по надуманным предлогам, а с другой стороны, откровенная пропаганда фашизма и насилия. И это никоим образом не наказывается со стороны Facebook», — заявил Дудчак.

Политолог подчеркнул опасность соцсетей как инструмента подрывной деятельности.

«Под благими намерениями и болтовней о свободе на самом деле проталкивается хорошо организованная операция по проведению государственного переворота. Значение соцсетей в этом плане сложно переоценить», — отметил эксперт.

Он заявил, что нарушение иностранной компанией российского законодательства должно стать причиной для жестких ответных мер.