Байден предложил Сенату назначить главой ЦРУ экс-посла США в России Бернса

Бывшего посла США в России Уильяма Бернса предложили сделать новым главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Его кандидатуру на рассмотрение Сената внес американский президент Джо Байден.

«Кандидатуры, направленные в Сенат: Уильям Джозеф Бернс <…> [выдвигается] на должность директора ЦРУ», — сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден объявил о решении выдвинуть Бернса на пост главы ЦРУ 11 января. В случае назначения Бернс станет первым дипломатом во главе американской спецслужбы.

В январе 2021 года пост главы ЦРУ покинула Джина Хаспел. Она заявила, что для нее было честью возглавлять такую удивительную организацию. Также Хаспел призналась, что гордится проделанной работой. Хаспел стала первой женщиной на руководящем посту ЦРУ. На эту должность ее назначил бывший президент США Дональд Трамп в 2017 году.

Уильяму Бернсу 64 года. За годы своей жизни успел поработать послом США в России и Иордании. В 2014 году он завершил дипломатическую карьеру и ушел в гуманитарную организацию в Фонд Карнеги.