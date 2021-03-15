ВОЗ прокомментировала остановку использования вакцины AstraZeneca в ряде стран

Результаты экспертизы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всех сигналов о безопасности вакцины AstraZeneca появятся в течение недели. При этом пока важно продолжать кампании по вакцинации, «чтобы спасать жизни и сдерживать тяжелые формы заболевания», заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

В разговоре с РИА «Новости» она отметила, что консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин тщательно изучает сообщения, связанные с вакциной AstraZeneca.

«Как только ВОЗ получит полное понимание ситуации, результаты будут незамедлительно преданы огласке. Мы ожидаем, что это произойдет примерно в течение недели», — приводит агентство ее слова.

Как заметила представитель ВОЗ, на сегодня нет свидетельств того, что инциденты были спровоцированы вакциной, и важно продолжать кампании по вакцинации.

Харрис отметила, что в некоторых европейских странах речь идет о приостановке использования определенных партий этой вакцины, а в других вакцинацию этим препаратом приостановили в качестве меры предосторожности.

Использование вакцины от AstraZenеса уже прекратили в Нидерландах, Норвегии, Дании, Австрии, Ирландии, Эстонии и Литве. В британо-шведской компании заявили, что опасность вакцины сильно преувеличена. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало расследование случаев тромбоэмболии. Сегодня стало известно, что власти Германии в качестве меры предосторожности также решили остановить прививочную кампанию вакциной от AstraZenеса. Вслед за Германией использование вакцины этой компании приостановили Франция и Италия.