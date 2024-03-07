Мир 07 марта 2024, 21:50 В ряде областей Украины заблокируют телесигналы из России В Киевской, Сумской и ряде других областей Украины заблокируют сигналы ТВ из РФ Freepik

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В ряде украинских областей намерены заблокировать телевещание из России, для этого кабинет министров страны выделил 152 миллиона гривен (360,5 миллиона рублей), сообщило местное издание «Судебно-юридическая газета».

«Выделенные правительством средства будут направлены как на закупку и установку комплексов блокировки сигналов с территории РФ, Белоруссии и непризнанного Приднестровья», — сказано в публикации.

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До 1 мая комплексы блокировки планируют установить в приграничной зоне Винницкой, Житомирской, Волынской, Киевской, Одесской, Харьковской, Ровенской, Сумской и Черниговской областей.

Ранее стало известно, что хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой». На бегущую строку пустили антиамериканские и пророссийские лозунги на украинском и русском языках. В слоганах было сказано, что глава государства Владимир Зеленский вместе с руководством США уничтожает Украину.

В январе этого года работники Службы безопасности Украины вычислили местоположение наружных веб-камер, которые снимали и транслировали в прямом эфире работу систем ПВО. Оборудование установили рядом с критической инфраструктурой Киева. Как уточнили в ведомстве, речь идет о камерах наружного наблюдения, которые могли взломать российские хакеры.