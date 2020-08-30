В Рижскую думу по итогам досрочных выборов войдут восемь партий

По итогам досрочных выборов в Рижскую думу нового созыва могут пройти восемь партий и их объединений. Большинство голосов могут получить списки объединений партий «Для развития/За!» и «Прогрессивные». Они, скорее всего, получат по 26,6%.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса избирателей возле участков. Его провели агентство BNS, Латвийское телевидение, Латвийское радио и Рижский университет Страдиньша при поддержке социологического агентства SKDS.

Второе место по числи избирателей заняло «Согласие» (18,9% голосов избирателей), на третьем — партия «Честь служить Риге» (7,4%).

Русский союз Латвии, вероятно, наберет 5,2% голосов.

В опросе приняли участие 2 186 проголосовавших избирателей. Из них свою позицию озвучили 654 (30% опрошенных).

На внеочередных выборах Рижской думы проголосовал 171 591 избиратель. Это 40,6% рижан с правом голоса — исторически самая низкая явка на муниципальных выборах в Риге начиная с 1997 года.

Бывший мэр Риги, депутат Европарламента от партии «Согласие» Нил Ушаков сказал агентству LETA, что избранным депутатам будет нелегко найти общий знаменатель.