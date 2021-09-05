В Рио-де-Жанейро решили не проводить пробный карнавал в 2021 году

В столице традиционного бразильского карнавала — Рио-де-Жанейро — отказались от проведения пробного мини-карнавала на острове Пакета. Об этом сообщил телеканал Globo со ссылкой на префекта региона Эдуарду Паэса.

«Мы проработали программу снятия ограничений. Исполнением графика займется глава соответствующего управления. Что касается празднований, отложим их до карнавала», — заявил Паэс, имея ввиду главный карнавал в Рио-де-Жанейро, который проходит в конце февраля — начале марта.

Остров Пакета располагается в черте города в заливе Гуанабара. Изначально именно там планировалось провести пробный карнавал.