Прорыв толпы таксистов к зданию правительства в Риме сняли на видео

Протестующая толпа итальянских таксистов прорвалась к зданию государственного парламента в Риме. Видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как люди перепрыгивают через небольшой забор и бегут к корпусу парламента. Полицейские пытаются им помешать, используя резиновые дубинки.

Водители такси протестуют из-за высоких цен на топливо. В этих условиях они работают себе в убыток.

Накануне сообщалось, что таксисты объявили о массовой 48-часовой забастовке. Также их не устраивает, что власти страны готовятся внедрить систему пассажирских перевозок через мобильные онлайн-приложения.

Таксисты утверждают, что приход агрегатора Uber приведет к снижению доходов в отрасли, так как стать водителем такси смогут люди без специальной лицензии.

При этом они уточнили, что выступают не против онлайн-платформ, а против реализации билетов на невыгодных для водителей условиях.