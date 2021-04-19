В результате стрельбы в Луизиане пострадали 5 человек

По крайней мере пять человек пострадали из-за стрельбы стрельбы в американском штате Луизиане. В городе Шривпорт неизвестный открыл огонь по людям. Об этом сообщил местный телеканал KSLA news со ссылкой на заявление полиции.

Известно, что стрельба произошла в 21:02 в воскресенье (05:02 понедельника по московскому времени). На месте находится 21 полицейское подразделение. Раненых доставали в местную больницу. Других подробности пока нет.

Ранее появились сообщения о стрельбе в Остине (штат Техас). Погибли три человека. Стражи порядка ищут преступника, его личность установлена.