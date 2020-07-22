В результате стрельбы в Чикаго пострадали не менее 14 человек

Не менее 14 человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго (США). Сейчас все раненые находятся в больницах, заявил первый заместитель суперинтенданта полиции Эрик Картер.

«У нас 14 пострадавших, которым оказывают помощь в пяти больницах в разных частях города. Их состояние пока неизвестно», — сказал он. Трансляцию обращения Картера к журналистам вел телеканал NBC Chicago.

По словам первого заместителя суперинтенданта, правоохранители на данный момент задержали одного подозреваемого в причастности к стрельбе, мотивы атаки пока остаются неизвестными.

Как сообщил Картер, огонь был открыт из черного автомобиля по участникам похорон. При этом люди, участвующие в траурной процессии, начали ответную стрельбу. Инцидент произошел в чикагском районе Грешам.

«Все, что мы видели, это просто тела, лежащие повсюду», — рассказал один из очевидцев происшествия. По его словам, люди думали, что «началась война». Чикагская полиция сообщила, что на месте происшествия было найдено не менее 60 гильз.