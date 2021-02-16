В результате крушения вертолета на Виргинских островах 4 человека погибли

Вертолет упал в районе Американских Виргинских островов. Четыре человека погибли. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По данным канала, сообщение о ЧП поступило экстренным службам в 15:14 по местному времени (00:14 16 февраля по мск). Все произошло на западной оконечности острова Сент-Томас.

Спасатели нашли на месте катастрофы четыре тела. Информации о личности погибших пока нет. Также неясно, какому принадлежал вертолет и в чем причина его крушения.