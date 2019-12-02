Траур по погибшим в ДТП 19 россиянам объявлен в Забайкалье

«Второго декабря 2019 года на территории муниципального района „Сретенский район“ объявлен день траура», — сказано в заявлении.

Глава Забайкалья обратился к жителям после ДТП с автобусом. Видео Подробнее

В воскресенье 1 декабря в Забайкальском крае автобус, следовавший сообщением Чита — Сретенск, вылетел за пределы моста через реку Куэнга в 60 километрах от Читы. Транспортное средство упало на лед сначала передней частью, потом автобус завалился на бок. В салоне автобуса находились 43 человека, включая водителя.

После ДТП продолжают находиться четверо из 19 госпитализированных, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Отмечается, что все пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации краевой клинической больницы (ККБ). Кроме того, в региональном ведомстве рассказали, что двое пострадавших проходят лечение в больнице Нерчинска, еще семь — в Шилке, четверо лечатся в сретенской больнице и шесть человек проходят лечение в ККБ.