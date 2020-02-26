В Раду внесли закон о праве депутатов общаться на русском

В Верховную раду Украины внесли законопроект об изменении регламента. Авторы предлагают разрешить депутатам использовать в работе не только украинский язык, но и русский, а также языки других национальных меньшинств.

Проект закона подготовили депутаты Максим Бужанский (фракция «Слуга народа») и Олег Волошин («Оппозиционная платформа — За жизнь»). В декабре прошлого года Бужанский уже вносил инициативу об отмене закона о государственном языке. Он отмечал, что этот закон вводит дискриминацию русскоязычных и носителей других языков кроме украинского.

Закон о государственном языке действует в стране с лета 2019 года. Все госорганы и общественные организации должны использовать в работе только украинский язык. Преподавать в школах и вузах также разрешено только на украинском.

В пояснительной записке к законопроекту об изменении регламента Рады говорится, что сейчас в парламенте «не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств».

Авторы документа настаивают на том, чтобы использовать языки нацменьшинств во время выступлений и в работе органов Верховной рады.