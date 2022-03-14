Боеприпасы и поражающие элементы со сбитой над Донецком ракеты «Точка — У» разлетелись в радиусе 500 метров от Дома правительства республики. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Представители республики заявили, что украинские войска применили ракету «Точка У» кассетного типа с целью поразить административный центр столицы ДНР.

«Разлет боеприпасов и их поражающих элементов фиксируется в радиусе 500 метров от Дома Правительства. Наиболее пострадавшая локация по улице Университетской, возле Дома Правительства», — говорится в сообщении.

Народная милиция ДНР назвала попытку ракетного удара со стороны ВСУ терактом. В ведомстве отметили, что украинские военные используют «Точки — У» для геноцида мирных жителей и поражения гражданской инфраструктуры Донецка.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате падения обломков ракеты погибли 20 человек, ранения получили 28.

«Если бы ракету не удалось уничтожить в воздухе, жертв было бы несоизмеримо больше», — отметил он.

Пушилин объявил 15 марта днем траура по погибшим и выразил соболезнования их родным и близким.